30 Ocak 2026 Cuma
Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

Bu sezon yüzü bir türlü gülmeyen Beşiktaş cephesinden sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Transfer yapmadığı için sık sık eleştiri alan siyah-beyazlı ekip bu sefer imza attırdığına pişman oldu. Yeni transfer Kristjan Asllani'yi İstanbul’a gelemiyor. İşte son dakika Beşiktaş haberleri…

Furkan Çelik Derleyen: Furkan Çelik
Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

Teknik direktör Sergen Yalçın ile çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş’ta transfer mesaisi sürüyor. Son olarak siyah-beyazlı kulübe transfer olan Kristjan Asllani ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Inter'i hem de kiralık oynadığı Torino'yu ikna eden Asllani'yi İstanbul’a gelemiyor.

Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

Dün akşam basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Asllani için “Bu akşam geç saatlerde ya da yarın Türkiye’ye gelmiş olur. Biz futbolcuyla da Inter kulübüyle de anlaştık” demişti.

Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

YENİ TRANSFER ASLLANI’DEN KÖTÜ HABER

Sezon başında Inter’den 12 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 1,5 milyon Euro kiralama bedeliyle Torino’ya giden Asllani’den kötü haber geldi.

Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

Torino'nun kiralık sözleşmeyi feshetme kararı almasıyla oyuncu önce Inter’e döndü, ardından Beşiktaş’a kiralandı. Yönetimi bu transferi mali yapıyı zorlamayacak bir formülle sonuçlandırdı.

Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

İŞTE ALACAĞI MAAŞ

Siyah-beyazlılar oyuncunun yarım sezonluk maaşını üstlenecek. Asllani’nin Inter ile yaptığı son sözleşmeye göre yıllık net maaşı 1,5 milyon Euro (Brüt 2,8 milyon Euro) seviyesindeydi.

Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

Normalde Beşiktaş’ın yeni transferi Kristijan Asllani'nin 23.40'da İstanbul’da olması bekleniyordu.

Beşiktaş taraftarı gelen haberle yıkıldı: Yeni transfer Asllani'nin gelişi iptal

YENİ TRANSFER ASLLANI’NIN GELİŞİ İPTAL

Ancak Asllani’yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa–İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kalkışı olmadı.

Gelen bilgilere ise Asllani’nin uçağı bugün İstanbul’a iniş yapması bekleniyor.

Kaynak: Spor Servisi
