Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa Ligi’nde 8. ve son hafta maçlarının tamamı, perşembe günü TSİ 23.00’te oynandı.
UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, ligi 19. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sarı-lacivertli ekip FCSB deplasmanında 1-1'lik beraberlik aldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasını 19. sırada tamamladı.
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu.
NOTTINGHAM FOREST
V. PLZEN
Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde play-off'u geçtiği takdirde de eşleşeceği takımlar belli oldu.
MIDTJYLLAND
REAL BETIS
UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün ( 30 Ocak ) TSİ 15.00'te başlayacak.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 maçta 12 puan topladı.
Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 10 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
