30 Ocak 2026 Cuma
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşaması sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe, ligi 19. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri...

Avrupa Ligi’nde 8. ve son hafta maçlarının tamamı, perşembe günü TSİ 23.00’te oynandı.

Sarı-lacivertli ekip FCSB deplasmanında 1-1'lik beraberlik aldı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu.

NOTTINGHAM FOREST

V. PLZEN

Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde play-off'u geçtiği takdirde de eşleşeceği takımlar belli oldu.

MIDTJYLLAND

REAL BETIS

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün ( 30 Ocak ) TSİ 15.00'te başlayacak.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde çıktığı 8 maçta 12 puan topladı.

Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasında oynadığı 8 maçta 10 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

