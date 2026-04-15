Galatasaray'da kadroların basına sızdırılmasına ilişkin bir süredir devam eden araştırmalarda sızıntının kaynağının tespit edildiği ve söz konusunun kişinin kulüpteki işine son verildiği iddia edildi.

Gazeteci Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi, kadro sızdırılmasıyla ilgili olarak kulüp çalışanı Tuğçe Aykun'un görevine son verdi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

OKAN BURUK AĞIR İFADELER KULLANMIŞTI

Okan Buruk kulüp içinden bilgilerin sızdığını Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada "İçimizde bizi satan hainler var, bu kişileri mutlaka bulacağız. Takımın emeğinin, gizli kalması gereken bilgilerinin dışarı aktarılması açık bir hainliktir." ifadeleriyle kamuoyuyla paylaşmıştı.