Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
Arda Güler sahnede: Bayern Münih-Real Madrid maçının ilk 11'leri belli oldu
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih evinde Real Madrid'i ağırlıyor. Zorlu müsabakanın ilk 11'leri belli oldu. Milli gurur Arda Güler de ilk 11'de yer alıyor. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
MAÇ HANGİ KANALDA? NEREDE?
Rövanş mücadelesi bugün TSİ 22.00’de Allianz Arena’da oynanacak ve Tabii Spor ekranlarından yayınlanacak.
İspanya'da oynanan ilk maçı Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
GÖZLER ARDA GÜLER'DE
Rövanş karşılaşmasını Slovak hakem S. Vincic yönetecek. Zorlu mücadelede ilk 11’ler belli olurken, milli futbolcu Arda Güler de maça ilk 11'de başlıyor.
Bayern Münih
Real Madrid
RAKİP PSG
Zorlu maçta turu geçen ekip, Liverpool'u her 2 maçta da 2-0'la devirip yarı finale kalan PSG ile karşı karşıya gelecek.
ARDA GÜLER SEZON KARNESİ
Geçtiğimiz maçta da etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 48 karşılaşmada görev alırken 4 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.