Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili dezenformasyon ürettiği saptanan 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, paylaşımı yapanlara yönelik adli süreçlerin gecikmeden yürütüldüğünün altı çizildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklaması şöyle:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim hadiselere ilişkin toplam 591 sosyal medya hesabı hakkında, kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körüklemeye yönelik paylaşımlar tespit edilmiştir. Tespit edilen söz konusu hesap ve içeriklere ilişkin gerekli işlemler başlatılmış, içerikleri üreten, yayan ve yayılmasına aracılık eden şahıslar hakkında adli süreçler gecikmeksizin yürütülmektedir. Bu tür provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir."

ADALET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Okul saldırılarını öven paylaşımlarla ilgili bir açıklama da Adalet Bakanlığı’ndan geldi. Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından, sosyal medya ve diğer dijital mecralarda şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin ivedilikle başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı sonrasında, dijital platformlar üzerinden yapılan paylaşımlar ve sanal ortamda gelişen faaliyetlerin yetkili birimler tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 81 ilde bulunan 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı arasında milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli koordinasyon sağlanmış ve başta Telegram olmak üzere sosyal medya ve diğer dijital mecralarda, şiddeti öven, suçu ve suçluyu meşrulaştıran, korku ve panik yaratmaya yönelik içerik paylaşan ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemler ivedilikle başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarınca, ilgili kolluk birimleriyle koordinasyon içerisinde hareket edilerek dijital ortamlarda 'sanal devriye' faaliyetleri etkin şekilde yürütülmekte, suç teşkil eden içeriklerin kısa sürede tespit edilerek suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gözaltı ve arama işlemleri dahil olmak üzere gerekli adli süreçler titizlikle yürütülmektedir."