Kış lastiği dönemi kapandı

Yazın Kış Lastiği Macerası: Performans Kaybı ve Çevresel Bedel

Kış lastikleri yedi derecenin altındaki sıcaklıklar için özel olarak üretildiği için yaz mevsiminde kullanıldığında lastiklerde erken aşınma ve performans kaybı gibi ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Soğuk havaya göre tasarlanan bu lastikler yaz sıcağında yol tutuşunda büyük ölçüde azalmaya neden oluyor. Araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkileyen bu durum aynı zamanda yakıt tüketimini de artırıyor.