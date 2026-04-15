15 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem Kış lastiği dönemi kapandı

Kış lastiği dönemi kapandı

Zorunlu kış lastiği dönemi bugün bitti ancak sürücüleri yeni riskler bekliyor. Yazın kış lastiği kullanmak performans kaybına ve kazalara davetiye çıkarıyor. Mevsimine uygun lastik tercihi ile güvenliği sağlayın.

Cansu İşcan
Türkiye'de milyonlarca sürücüyü doğrudan etkileyen zorunlu kış lastiği uygulaması bugün sona erdi. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için mecburi olan bu kural özel araç sahipleri açısından da can ve mal güvenliği ile sorunsuz seyahat için büyük önem taşıyordu. Ancak kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasına karşı uzmanlar sert uyarılar yapıyor.

Erken aşınma tehlikesi, yol tutuşunda ciddi düşüş, araç kontrolünün zayıflaması ve artan yakıt tüketimi gibi sorunlar sürücüleri bekliyor. Mevsimine uygun lastik tercihi artık sadece bir tavsiye değil, güvenli yolculuğun temel şartı haline geliyor.

Yazın Kış Lastiği Macerası: Performans Kaybı ve Çevresel Bedel

Kış lastikleri yedi derecenin altındaki sıcaklıklar için özel olarak üretildiği için yaz mevsiminde kullanıldığında lastiklerde erken aşınma ve performans kaybı gibi ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Soğuk havaya göre tasarlanan bu lastikler yaz sıcağında yol tutuşunda büyük ölçüde azalmaya neden oluyor. Araç üzerindeki kontrolü olumsuz etkileyen bu durum aynı zamanda yakıt tüketimini de artırıyor.

Üstelik mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı daha fazla karbon salımına yol açıyor. Doğru lastik seçimiyle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak ise mümkün hale geliyor. Sürücüler bu gerçekleri göz ardı ederse hem kendi güvenliklerini hem de doğayı riske atmış oluyor.

Zorunluluk Kuralları ve Denetim Süreci: Kimler Sorumlu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması illerin hava ve iklim şartları dikkate alınarak yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.

Bu yetki valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kurala uymayan araç sürücülerine idari para cezası kesiliyor. Türkiye genelinde 15 Kasım 2025 tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması bugün itibarıyla sona erdi. Böylece ticari araçlar başta olmak üzere tüm sürücüler yeni bir döneme adım attı.

Cep Dostu Geçiş: Lastik Değişim Ücretleri ve Otel Hizmeti

Lastik sökme takma işlemi 13 ve 14 inç jantlar için 1000 lira 15 16 ve 17 inç olanlar için 1250 lira 18 ve üzeri inçler için ise 1500 lira olarak uygulanıyor. Lastik oteli hizmeti de dört lastiğin değiştirme ücreti düzeyinde sunuluyor.

Bu sayede sürücüler kış lastiklerini güvenle depolarken yaz lastiklerine sorunsuz geçiş yapabiliyor. Uygun fiyatlı hizmetler sayesinde mevsim değişimi hem pratik hem de ekonomik hale geliyor.

Uzman Bakışı: Lastik Seçerken Raf Ömrü ve Mevsim Şart

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı Aydın Erkoç araçlarda hayati önem taşıyan lastiklerin can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün olarak kabul edildiğini söyledi. Sürücülerin araçlarına lastik seçerken bunların sürüş ihtiyaçlarına ve mevsime uygun olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Erkoç güvenli sürüş yakıt tasarrufu performans ve lastik ömrü gibi nedenlerle mevsimine uygun lastik kullanmanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bilindiği gibi bir araçta kazaya sebebiyet veren en önemli unsurlardan biri de uygun olmayan lastik kullanımıdır. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır. Yaz döneminde kış lastiği yıpranır ve ömrü kısalır.

Güvenli ve konforlu sürüş için kışın kışlık yazın da yazlık lastiklerin tercih edilmesi gerekiyor. Erkoç lastik alırken üretim tarihlerine bakılması gerektiğine dikkati çekerek kullanılmasa da lastiklerin raf ömrünün dolmuş olabileceğini raflarda uzun süre bekletilen ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybedeceğini ve balans tutmayacağını söyledi.

Kaynak: AA
