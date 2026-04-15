Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray ile Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynayacakları maçın biletlerini satışa çıkardı.
Galatasaray kararı krize sebep oldu: Gençlerbirliği'nden tepkilere yanıt geldi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Galatasaray maçı öncesi krize sebep olan kararla ilgili başkent temsilcisinden resmi açıklama geldi.Furkan Çelik
Ancak deplasman tribünü için 5.200 TL olarak açıklanan bilet fiyatı Galatasaray cephesinde büyük tepki çekti.
Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar, "Skorlar ve oyunlar kadar işin mali durumu da konuşulmalı. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin tribün, sponsorluk ve diğer gelirlerini bizimkiyle kıyasladığımızda dağlar kadar fark var. Biz bu gelirlerle nasıl başarılı olacağız?" ifadelerini kullandı.
'GELİRLER ARASINDA UÇURUM VAR'
Sözlerine devam eden Hakan Kaynar bilet fiyatına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Futbol taraftarlığı bir aşktır. Uzaktan sevenlerin bedeli yüksek olur. Biz yakından seviyoruz. Futbolu seven bir Galatasaray taraftarı Gençlerbirliği deplasmanına gittiğinde 5200 liraya bilet almayı anlayışla karşılayabilmeli. Bizim gelirlerimizle büyük takımların gelirleri arasında uçurum var. Galatasaray’ın Osimhen’e verdiği bonservis bedeli bizim bütçemizin tamamı.
'BU MAAŞLARI NASIL ÖDEYECEĞİZ?'
Onların sattığı forma sayısıyla bizim sattığımız forma arasında uçurum var. Geriye bize bu maçlardan gelir elde etmek kalıyor. 99 kişi çalışıyor bizim kulüpte. Bu maaşları nasıl ödeyeceğiz? Bu insanların aileleri var. Türk futbolunun Gençlerbirliği’ne, Ankaragücü’ne ve Eskişehirspor gibi takımlara ihtiyacı var. Türk futbolunun yaşaması için bu kulüplere ihtiyacı var.
'ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'
Takım fiziksel olarak iyi durumda. Rakibimize saygı duyuyoruz. Onların şampiyonluk mücadelesi bizi ilgilendirmiyor. Galatasaray’ı yenerek çıkışa geçmek istiyoruz."