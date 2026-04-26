Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında ezeli rakibi ve şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'TEK İSTEĞİMİZ KAZANMAK'

Okan Buruk dev maçla ilgili önce şöyle konuştu:

"Üç takımın arasında şampiyonluk yarışı var. Fenerbahçe en yakınımız, Trabzonspor 6 puan gerimizde. Kazanırsak şampiyon olmuyoruz bugün ama avantaj yakalıyoruz."Her takım kazanmak ister. Biz de kazanmaya odaklıyız. 4 puan avantaj önemli. Son 3 haftaya 4 puan avantajla girmek önemli. Hazırız. İyi bir 11'le çıkıyoruz. Taraftar stadyumu doldurdu. Tek isteğimiz kazanmak üzerine.

'SARA'NIN BİLEĞİNDE PROBLEM VAR'

Oyun içinde kavga dövüş olmadığı, oyunun durmadığı, futbolun güzelleştiği bir gece olsun. İki takımın kadrosuna baktığımızda, ofansif tercihler var. Gabriel Sara'nın milli takımdan döndüğünden beri bileğinden problemi var. Bu hafta bizle antrenman yapamadı. Dün çok az yer aldı. Çok az kullanabileceğimiz bir oyuncu olarak kadroda. Asprilla sakat. Kazanmak için sahadayız, her şeyi yapacağız.

'PROVOKASYONA KAPALI OLMALIYIZ'

Oyun içinde provokasyon olabilir. Çok fazla provokasyona açık oyuncu var rakip takımda. Buna kapalı olmamız lazım. Maça odaklanmamız lazım.