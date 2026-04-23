2022-23 sezonu öncesinde göreve başlayan Okan Buruk, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği’ne 2-0 kaybedilen maçla Galatasaray’ın başındaki 199. karşılaşmasını tamamladı.

Buruk yönetiminde Galatasaray; Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa organizasyonlarında toplam 199 resmi maç oynadı. Bu süreçte 142 galibiyet, 28 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde edildi. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 449 gol atarken 205 gol yedi.

Derbiyle birlikte 200. maçına çıkacak olan Buruk, Galatasaray kariyerinde önemli başarılara ve rekorlara imza attı.

Teknik direktörlük döneminde iki maçtan hükmen galibiyet alan Buruk’un ekibi, deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor karşısında 3-0’lık skorlarla hanesine galibiyet yazdırdı.

Galatasaray ile 5 kupa kazanan Okan Buruk; 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig’de üst üste üç şampiyonluk elde ederek Brian Birch, Gordon Milne ve Fatih Terim’in ardından bu başarıyı yakalayan dördüncü teknik direktör oldu.

Ayrıca 2023-24 sezonunda toplanan 102 puanla Süper Lig tarihinin en yüksek puan rekoru kırıldı.

Buruk, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Süper Lig’de en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumuna ulaştı.

Galatasaray tarihinde en fazla galibiyet alan üçüncü teknik direktör olan Buruk, üst üste maç kazanma rekoru ve deplasmanda seri galibiyet rekoru gibi birçok başarıya da imza attı.

Avrupa kupalarında da dikkat çeken performanslar sergileyen Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde Türk teknik direktörler arasında en fazla galibiyet alan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde son yıllarda elde edilen sonuçlarla Galatasaray, Buruk yönetiminde Avrupa’da önemli başarılar elde etti.