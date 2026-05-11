Türk müziğine farklı bir konsept kazandıran SAYGI1 konserleri, başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Oğuzhan Uğur ve ekibinin hayata geçirdiği proje, Türk müziğinin efsane isimlerini genç kuşak sanatçılarla aynı sahnede buluşturarak kısa sürede özel bir marka haline geldi.

Yeni SAYGI1 organizasyonu için uzun süre beklenmesi beklenirken, merak edilen açıklama sonunda geldi. Oğuzhan Uğur, yaptığı paylaşımda SAYGI1 videolarının altında en çok Serdar Ortaç yorumlarının dikkat çektiğini belirtti. İzleyicilerin talebine kayıtsız kalmadığını söyleyen Uğur, yeni bölümün Serdar Ortaç’a adanacağını resmen ilan etti.

Ünlü isim ayrıca Serdar Ortaç ile yaptığı mesajlaşmayı da takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı: “Kısa ve net 😄💪🏻 SAYGI1 yeni bölümü 4 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da! Biletler 12 Mayıs Salı günü saat 12.00’de istanbulfestivali.com’da satışta olacak.”