Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 23°
Anasayfa Ekonomi Gram altının 11 bin TL’ye geleceği tarihi açıkladı: Uzman isim 'hayal' denileni işaret etti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın için "hayal" denilen rakamları telaffuz etti. Yıldırımtürk, "Yıl sonunda 11 bin TL" dedi.

Gülsüm Hülya Sundu
Jeopolitik gerilimler, bitmek bilmeyen enflasyon endişesi ve faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını adeta ateşledi. Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'e göre, Kurban Bayramı sonrası piyasalarda taşlar yerinden oynayacak.

Altının küresel piyasadaki performansını değerlendiren Yıldırımtürk, ons tarafında yükseliş ivmesinin korunduğunu belirtti. Mevcut tablonun yukarı yönlü revize edildiğini söyleyen uzman isim, çarpıcı rakamlar verdi.

Kısa Vadeli Hedef: 4.700 – 4.750 dolar

Yakın İzleme: 5.000 – 5.200 dolar bandı

Uzun Vadeli Projeksiyon: 6.000 dolar seviyeleri mümkün.

Yatırımcıya altın değerinde tavsiyelerde bulunan Yıldırımtürk, fiyatlardaki her düşüşün aslında bir "alım fırsatı" olduğunu vurguladı.

Küresel krizler yatışsa bile düşüşlerin kalıcı olmayacağını savunan uzman, ana yönün daima yukarı olduğunu hatırlatarak dolardan altına geçişin sürdüğüne dikkat çekti.

İç piyasadaki gram altın yatırımcısı için heyecan verici bir tablo çizen Yıldırımtürk, kısa vadede 7.500 - 8.000 TL seviyelerinin test edileceğini öngörüyor.

Ancak asıl bomba tahmin yıl sonu için geldi. Yıldırımtürk, gram altının 11 bin TL seviyelerine ulaşması ihtimal dahilinde.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir

