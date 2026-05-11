Jeopolitik gerilimler, bitmek bilmeyen enflasyon endişesi ve faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını adeta ateşledi. Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'e göre, Kurban Bayramı sonrası piyasalarda taşlar yerinden oynayacak.
Gram altının 11 bin TL’ye geleceği tarihi açıkladı: Uzman isim 'hayal' denileni işaret etti
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın için "hayal" denilen rakamları telaffuz etti. Yıldırımtürk, "Yıl sonunda 11 bin TL" dedi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Altının küresel piyasadaki performansını değerlendiren Yıldırımtürk, ons tarafında yükseliş ivmesinin korunduğunu belirtti. Mevcut tablonun yukarı yönlü revize edildiğini söyleyen uzman isim, çarpıcı rakamlar verdi.
Kısa Vadeli Hedef: 4.700 – 4.750 dolar
Yakın İzleme: 5.000 – 5.200 dolar bandı
Uzun Vadeli Projeksiyon: 6.000 dolar seviyeleri mümkün.
Yatırımcıya altın değerinde tavsiyelerde bulunan Yıldırımtürk, fiyatlardaki her düşüşün aslında bir "alım fırsatı" olduğunu vurguladı.
Küresel krizler yatışsa bile düşüşlerin kalıcı olmayacağını savunan uzman, ana yönün daima yukarı olduğunu hatırlatarak dolardan altına geçişin sürdüğüne dikkat çekti.
İç piyasadaki gram altın yatırımcısı için heyecan verici bir tablo çizen Yıldırımtürk, kısa vadede 7.500 - 8.000 TL seviyelerinin test edileceğini öngörüyor.
Ancak asıl bomba tahmin yıl sonu için geldi. Yıldırımtürk, gram altının 11 bin TL seviyelerine ulaşması ihtimal dahilinde.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir