Türkiye olası seçim atmosferine doğru ilerlerken, araştırma şitketlerinin 'sçeim' anketleri vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. CHP, birçok anket firmasında uzunca süredir 1. parti çıkarken, SONAR'ın anket sonuçlarında çarpıcı veriler ortaya çıktı.
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede
SONAR Araştırma'nın Nisan ayı anket sonuçları yayımlandı. AK Parti SONAR'ın araştırmalarında 6 ay sonra ilk kez birinci parti çıktı.Derleyen: Yunus Arıkan
AK Parti, 6 ay sonra ilk kez CHP'nin önüne geçerken, Milliyetçi Cephe'nin toplam oyu %12,7 seviyelerine geldi. SONAR'ın "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen cevaplarda sonuçlar şöyle:
AK Parti %32.3
CHP %31.4
DEM Parti %9.9
MHP %7.2
İYİ Parti %6.1
Zafer Partisi %3.3
Anahtar Parti %3.3
Yeniden Refah Partisi %2.7
Büyük Birlik Partisi %1.5
TİP %1.2
Diğer %1.2
