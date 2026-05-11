Yeniçağ Gazetesi
11 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede

Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede

SONAR Araştırma'nın Nisan ayı anket sonuçları yayımlandı. AK Parti SONAR'ın araştırmalarında 6 ay sonra ilk kez birinci parti çıktı.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Haberi Paylaş
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 1

Türkiye olası seçim atmosferine doğru ilerlerken, araştırma şitketlerinin 'sçeim' anketleri vatandaş tarafından ilgiyle takip ediliyor. CHP, birçok anket firmasında uzunca süredir 1. parti çıkarken, SONAR'ın anket sonuçlarında çarpıcı veriler ortaya çıktı.

1 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 2

AK Parti, 6 ay sonra ilk kez CHP'nin önüne geçerken, Milliyetçi Cephe'nin toplam oyu %12,7 seviyelerine geldi. SONAR'ın "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen cevaplarda sonuçlar şöyle:

2 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 3

AK Parti %32.3

3 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 4

CHP %31.4

4 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 5

DEM Parti %9.9

5 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 6

MHP %7.2

6 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 7

İYİ Parti %6.1

7 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 8

Zafer Partisi %3.3

8 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 9

Anahtar Parti %3.3

9 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 10

Yeniden Refah Partisi %2.7

10 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 11

Büyük Birlik Partisi %1.5

11 12
Son seçim anketinde AK Parti ilk kez CHP'yi geçti, seçimin kaderi milliyetçi cephede - Resim: 12

TİP %1.2

Diğer %1.2

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro