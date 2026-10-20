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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın, Slavia Prag karşısında attığı golle dikkat çeken bir başarıya imza attı. Sarı-lacivertli futbolcu, kaydettiği golle hem Avrupa kariyerinde bir ilki yaşadı hem de kulüp tarihine adını yazdırdı.

Opta'nın paylaştığı verilere göre Oğuz Aydın, Slavia Prag filelerine gönderdiği golle Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Oğuz Aydın, böylece Avrupa kupalarında daha önce ulaşamadığı golle Slavia Prag karşısında tanışmış oldu.

OĞUZ AYDIN REKOR KIRDI

Opta verilerine göre Oğuz Aydın, Slavia Prag karşısında kaydettiği golle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken golün sahibi oldu.

Böylece Oğuz Aydın, Slavia Prag karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydederken aynı golle sarı-lacivertli kulübün Şampiyonlar Ligi tarihindeki bir rekoru da kırdı.