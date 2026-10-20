Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Arca Çorum FK Tesisleri'nde Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salondaki aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, dinamik ısınmanın ardından topa sahip olma ve çabuk pas çalışmaları yaptı.

Antrenmanın ana bölümünde ise Göztepe maçına yönelik taktiksel çalışmalar ve dar alan oyunları gerçekleştirildi.

Arca Çorum FK, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.