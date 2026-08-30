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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmada iki devrenin de başlangıcında bulduğu gollerle sonuca gitti.

Maça oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 3. dakikada Oğuz Aydın'ın hazırladığı pozisyonda Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler devreye tek farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarının hemen başında sahneye bu kez Oğuz Aydın çıktı. Milli futbolcu 49. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde skor değişmedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Oğuz Aydın 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı olurken Vedat Muriqi de üst üste üçüncü maçında da ağları sarstı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltti. Samsunspor ise ilk yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Guarino, Tomasson, Mendes, Borevkovic, Yalçın, Celil, Watt, Jarju, Emre Kılınç, Fatih Kaya

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz Aydın, Vedat Muriqi

SAMSUNSPOR 0-2 FENERBAHÇE (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Yasin Kol'un ilk düdüğüyle Samsunspor-Fenerbahçe maçı başladı.

FENERBAHÇE VEDAT MURIQI İLE MAÇA GOLLE BAŞLADI

3' Fenerbahçe maça çok hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren rakip kalede baskısını hissettiren Sarı-lacivertlilerde sol kanattan Oğuz Aydın'ın çevirdiği topta Vedat Muriqi, ceza sahası içinde net vuruşla ağları havalandırdı.

TOMASSON'DAN KRİTİK MÜDAHALE

18' Archie Brown'un arka direğe yaptığı sert ortada Vedat Muriqi tam kale önünde kafayı vurmaya hazırlanmışken Tomasson son anda araya girerek topu kornere uzaklaştırdı.

SAMSUNSPOR TEHLİKELİ GELDİ

28' Sakatlanan Fatih Aksoy'un yerine oyuna giren Sekongo ceza sahasında boş pozisyonda topla buluştu ancak şutunda çerçeveyi bulamadı.

MURIQI DİREĞE TAKILDI

33' Ceza sahasında yaşanan karambolde Vedat Muriqi'nin şutu üst direkten geri döndü.

İLK YARI SONUCU: SAMSUNSPOR 0-1 FENERBAHÇE

İRFAN CAN'IN GOLÜ FAUL NEDENİYLE GEÇERLİ SAYILMADI

47' İrfan Can Kahveci topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Yasin Kol öncesinde İrfan Can'ın faul yaptığına hükmetmesi nedeniyle pozisyon gol değeri kazanmadı.

OĞUZ AYDIN FARKI İKİYE ÇIKARDI

49' İlk golün asistini yapan Oğuz Aydın Fenerbahçe'nin hızlı atağında sol kanattan ceza sahasına doğru girerek dar açıdan sert şutla topu ağlara gönderdi.

OKAN KOÇUK GOLÜ ÖNLEDİ

55' Vedat Muriqi'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Okan Koçuk harika bir refleksle topu kornere çelerek golü önledi.

JARJU NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

73' Samsunspor tehlikeli geldi. Jarju kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda topu dışarı gönderdi.