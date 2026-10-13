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Adobe ürünlerine yönelik açık kaynaklı alternatif projeleriyle tanınan bağımsız geliştirici Brandon Thomas, popüler Microsoft Office uygulamalarının benzerlerini erişime açtı. Claude yapay zeka modeli kullanılarak geliştirilen ve GitHub üzerinden paylaşılan GridCraft, DeckCraft ve WordCraft isimli araçlar; sırasıyla Excel, PowerPoint ve Word’ün temel işlevlerini bedelsiz şekilde kullanıcılara sunuyor.

ABONELİK SİSTEMLERİNE ÜCRETSİZ SEÇENEK

Yüksek maliyetli ticari yazılımların abonelik modellerine alternatif oluşturan projeler, kullanıcıların verilerini yerel cihazlarında depolayabilmelerine ve kod yapısını inceleyebilmelerine imkan tanıyor. Windows, macOS ve Linux işletim sistemleriyle tam uyumlu çalışan uygulamalar, özellikle ek yazılım ihtiyacı duyan Linux kullanıcıları için doğrudan erişim kolaylığı sağlıyor. Geliştirme aşaması devam eden projelerin ilerleyen süreçte farklı endüstriyel araçları da kapsayabileceği ifade ediliyor.