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Meclis Başkanlığı tartışmalara nokta koyan kararını taraflara resmi olarak bildirdi. Alınan karar doğrultusunda meclisteki sembolik ve kritik odaların büyük bir bölümü Yeni Parti cephesinde kaldı.



CHP VE YENİ PARTİ ARASINDAKİ KRİZDE MECLİS BAŞKANLIĞI KARARINI VERDİ





Mutlak Butlan kararı sonrası 91 CHP milletvekili ile YENİ Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibi,mecliste CHP için tahsis edilen odaları kullanmayadevam ediyordu.



Meclis içi bu yerleşim krizi, TBMM Başkanlığı'nın müdahalesiyle çözüme kavuştu. CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan gerilimin ardından, başkanlık makamı her iki siyasi partinin TBMM çatısı altında kullanacağı alanları kesin olarak belirleyerek taraflara tebliğ etti. Bu karar, meclis koridorlarındaki güç dengelerinin fiziki yansıması olarak da dikkat çekti.

İSMET İ̇NÖNÜ'NÜN KULLANDIĞI TARİHİ ODA KİME TAHSİS EDİLDİ?





Meclis Başkanlığı'nın aldığı kararın en çarpıcı detaylarından biri, tarihi ve sembolik öneme sahip odaların akıbeti oldu. Yıllardır CHP Genel Başkanlarının kullandığı ve en son Ali Mahir Başarır’ın çalışma alanı olan, geçmişte ise merhum İsmet İnönü’nün de makam olarak kullandığı o tarihi oda Yeni Parti’ye tahsis edildi. Tarihi mirasın el değiştirmesi, meclis kulislerinde günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

MECLİS'TE YAN YANA MESAİ VE CHP'NİN TEPKİSİ

Alınan yeni kararla birlikte, grup yönetim odası olarak kullanılan alan ile bir grup başkanvekilinin odası ise CHP’ye bırakıldı. Bu yeni yerleşim planına göre CHP ve Yeni Parti grupları Meclis’te kelimenin tam anlamıyla "yan yana" mesai yapacak. Ancak süreç boyunca yaşananlar ve ortaya çıkan bu tablo, ana muhalefet cephesinde hoşnutsuzluk yarattı. CHP yönetiminin, bugüne kadar sergilediği tutum ve karar alma biçimi nedeniyle TBMM yönetimine oldukça tepkili olduğu öğrenildi.



NE OLMUŞTU?

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından 4Ağustos 2026'da CHP, TBMM Başkanlığı'na başvurarak Yeni Parti'nin kullandığı oda ve koridorların kendilerine tahsis edilmesini talep etti. Başvuruda, "Milletvekili sayısındaki değişim Genel Kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler; ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz" denildi.

CHP, Meclis Başkanlığına başvuruda bulunarak Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin kullandığı oda ve koridorların kendilerine tahsisini istedi.