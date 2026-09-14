Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Abdulkadir Selvi, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı'da inşa ettirilen yapıyı savundu. Yapının villa değil "çalışma ofisi" olduğunu öne süren Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi.

"İmralı’da Öcalan’a ev konusuna gelince.

Öcalan, Kenya’da yakalanıp Türkiye’ye getirildiği günden itibaren İmralı’daki F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor.

Yeni yapıldığı söylenen yer de cezaevi yerleşkesinin içinde. Ama burasının Öcalan’a tahsis edilmiş bir 'dubleks villa' gibi yansıtılması doğru değil.

İmralı’daki yerleşkeler 1935 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor.

Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan’a yapıldığı iddia edilen yapı ise cezaevinin içinde ve tamamen Terörsüz Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor.

Bir çalışma mekânı. Zaman zaman Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak Öcalan’ın bilgisine başvurulduğunda kullanılan bir mekân.

Devlet zaman zaman bu tür düzenlemelere ihtiyaç duyar."