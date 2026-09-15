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Kaynak: AA

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesiyle birlikte artan güvenlik endişeleri, teknoloji dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sektörün önde gelen yöneticilerinden gelen "gelişimi yavaşlatma" çağrıları, dev yapay zeka ve yarı iletken şirketlerinin hisselerinde satış baskısı yaratarak ABD borsalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bu tartışmalara katılan son isim ise Eski ABD Başkanı Barack Obama oldu. X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden konuya dair bir açıklama yapan Obama, yapay zekanın beraberinde getirdiği risklere dikkat çekerek hükümetleri acil yasal düzenlemeler yapmaya davet etti.

Obama, özellikle yapay zekanın veri güvenliği, istihdam piyasası ve çocukların gelişimi üzerindeki potansiyel etkilerine karşı yönetimlerin daha proaktif adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka devriminin geri döndürülemez bir gerçeklik olduğunun altını çizen eski Obama, "Yapay zekayı artık bir kutuya hapsetmemiz mümkün değil. Ancak bu teknolojinin nasıl gelişeceğini ve ne şekilde kullanılacağını ortak kararlarla belirlemek bizim elimizde" dedi.

Obama, açıklamasının sonunda tüm hükümetlere yapay zeka alanında sınırları çizecek somut ve uygulanabilir yasalar hazırlamaları için açık bir çağrıda bulundu.