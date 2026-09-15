Rasim Ozan Kütahyalı'nın Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında bir platformda söylediği sözler üzerine "Kurtlar Vadisi" senaristleri ifadeye çağrılmıştı. Kütahyalı, soruşturma kapsamında tanık olarak dinlencek.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Kütahyalı şunları söyledi:

Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor. Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim. Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım.