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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Amedspor'a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu, mücadeleyi değerlendirdi.

'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Diyarbakır'a gelerek takıma destek veren Trabzonspor taraftarlarına teşekkür eden Nwaiwu, alınan sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Nijeryalı futbolcu, "Öncelikle buraya kadar gelip bize destek olan taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bizden beklentileri büyüktü ama futbol böyle. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA GALİBİYET SÖZÜ

Nwaiwu, bordo-mavili taraftarlara yönelik "Onlar için maçları kazanmaya devam edeceğiz." diyerek galibiyet sözü verdi.