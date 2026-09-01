Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında evinde Çorum FK'yı 6-2'lik farklı skorla yenen Beşiktaş'ta maç sonu teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

Vlahovic'in hat-trick performansına parantez açan İtalyan teknik adam aynı zamanda Fenerbahçe derbisine yönelik de mesajlar verdi.

'VLAHOVIC FİZİK KALİTESİ İYİ SEVİYEDE OLURSA BÖYLE DEVAM EDECEK'

Italiano şunları söyledi:

"Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz.

Dusan Vlahovic'in fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı.

'DERBİDE DEĞERİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ'

"Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz."