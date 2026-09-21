Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zekanın farklı sektörlerde ve ekonomilerde hızla yaygınlaşmasının çip talebini rekor seviyelere çıkardığını belirtti. İskoçya’da İngiltere Kralı III. Charles’ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda konuşan Huang, artan bu ivmeyle birlikte önümüzdeki yıl çip satışlarını ikiye katlamayı öngördüklerini ifade etti. Şirket, geçtiğimiz ay paylaştığı projeksiyonda ise Ocak 2028’de tamamlanacak mali yıl için yüzde 70’lik bir gelir artışı hedeflediğini ve bu oranın yaklaşık 673 milyar dolarlık bir hacme karşılık geldiğini duyurmuştu. Pazardaki yüksek talebe karşılık verecek yeterli çip tedarikinin sağlanması durumunda bu gelirin iki katına çıkabileceği vurgulanıyor.

REKOR HEDEFLERİN ARDINDAKİ GÜÇ: BLACKWELL VE RUBIN

Şirketin yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama alanındaki gücünü, veri merkezlerinde kullanılan gelişmiş GPU mimarileri oluşturuyor. Bu kapsamda öne çıkan Blackwell ve Rubin mimarileri, Nvidia’nın ürün pazarındaki liderliğini pekiştiren ana unsurlar arasında yer alıyor.

YAPAY ZEKA GÜVENLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ekonomik ve sektörel büyüme hedeflerinin yanı sıra teknolojinin sorumlulukla kullanılması gerektiğine de değinen Jensen Huang, yazılım ve hizmet geliştiren şirketlerin güvenlik konusunu birinci öncelik haline getirmesi gerektiğini vurguladı. Huang, güvenlik testlerinden başarıyla geçmemiş ve yeterli olgunluğa ulaşmamış ürünlerin pazara sunulmak yerine geliştirme aşamasında tutulmasının önemine dikkat çekti.