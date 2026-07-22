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Kaynak: AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” olarak isimlendirilen süreç kapsamında Meclis’te bir diplomasi trafiği yürütüyor.

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI!

Bugün İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile görüşeceği bildirilen Kurtulmuş’un, Dervişoğlu’yla görüşmesinin başladığı ifade edildi.

NELER OLMUŞTU?

Yeni düzenlemeler Meclis Başkanlığına sunulmadan önce siyasi partilerin görüşlerini almak isteyen Numan Kurtulmuş; MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol Grubu temsilcileriyle arka arkaya basına kapalı görüşmeler gerçekleştirerek hazırlık sürecine ilişkin görüşmeler yapmıştı.

Süreç kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret eden Kurtulmuş’u, Bahçeli kapıda karşılamıştı. 45 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurlarken, görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.