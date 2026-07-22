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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında açıklamalar yaptı. Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-20 Temmuz sebebiyle Kıbrıs'taki kutlamalara katıldık. Rauf Denktaş'ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Aziz şehitlere bir kez daha rahmet diliyorum. Türkiye tehdit karşısında tereddüt etmeyen bir ülke olduğunu bütün dünyaya göstermiştir.

"KIBRIS YAVRU VATAN DEĞİL ÖZ VATANDIR"

-Kıvrıs Türkünü azınlık gibi göstermeye çalışanlar bilsin ki günü geldiğinde oynanacak koz ya da macera değildir. Egemenlik eşitliği tanınmadan kurulacak hiçbir cümle ciddiye alınamaz. Kıbrıs Yavru vatan değil öz vatandır.

-Yunanistan Türk okullarını kapatıyor. Kapatılan okullara cevap olarak Ruhban okulu açıyor. Türkiye Lozan'a sırtını dönen bir iktidar olarak yönetiliyor. Kıbrıs'ın tanınmasını sağlamak korumak gerek. Kıbrısı seçim masalarında hatırlayan bir anlayış milli siyaset üretemez.

"BU İKTİDARIN UMURSADIĞI HİÇBİR ŞEY YOK"

-Terörle mücadele şehitlerini de unutmadık. 13 Temmuz'dan beri meydandalar... Gördük kü teröristle pazarlık tesadüf değil. Bu iktidarın umursadığı hiçbir şey yok. Bu mudur şehite saygı.

"BOL SIFATLI HULİSİ BEY..."

-Bol sıfatlı Hulisi bey 'bağımsız Kürdistan lazım' diyen Amerikan gazisini ziyaret ediyorsun da Güvenparkta'ki Türk gazileri görmüyor musun?

-Terör örgütü mensuplarına özel kanun hazırlanmadan önce şehitlere ve onların ailelerine temin edin.

"KAPI ARKASINDA BİR TAKIM FIRILDAKLAR DÖNÜYOR"

-Kapı arkasında bir takım fırıldaklar dönüyor. Numan Kurtulmuş ile ne görüşeceksek hepsini anlatacağız. Kurtulmuş düzenlemenin bunun bir af sayılamayacağını ifade ediyor. Müşteref bir teklif istiyor. Bu yaklaşım komisyon fikrinin uzantısıdır. Biz gerçeği görüyoruz. Geldiğinizde de aynı şeyi yapacağız. Onlar çerçeve yasa derken İmralı canisi de röportaj veriyor. Ona özgürlük istiyorlar. Öcalan denen caninin serbestçe çalışıp, dolaşmasının önündeki engelin hukuk olduğunu söylüyorlar.

"CANİYE KIRAVAT TAKARAK ONU BARIŞ GÜVERCİNİNE ÇEVİREMEZSİNİZ"

-Bu düzenleme fikrinin İmralı'nın onayına mı Türk milletinin onayına mı sunacaksınız? Kavramlarla bize oyun oynamaya kalkmayın. Caniye kıravat takarak onu barış güvercinine çeviremezsiniz. 50 bin evladımızın katilidir.

"BU TEZGAHA DÜŞMEYİZ"

-Devlete karşı işlenen suç diye fikir ürettiğini zannedenler var. Türk milletinin kendi ayrı bir devleti yoktur. Ona karşı işlenen suçları affedecek bir iktidar da yoktur.

-Suça bulaşmamış terörist ne demek aklı başında biri gelip anlatsın. Bu sal Apo'yu al başkanlığı pazarlığıdır. Başka bir amacı yoktur. Bu tezgaha düşmeyiz.

-50 binden fazla insanımızın kanını dökenlerin iktidarları sürsün diye uğraşanlara izin vermeyeceğiz.

"İHANETİN ZAMAN AŞIMI YOKTUR"

-2 senedir teröstler için çalışıyorsunuz. Hangi vatandaşın derdi çözülmüştür. Hangi sorunu çözdünüz de şimdi vatandaşla değil teröriste hizmet ediyorsunuz. Teröriste imtiyaz arıyorsunuz. Terörist aşkının neye mal olduğunu geçmişte gördünüz. Bu adımları pervasızca atıyorsunuz. İhanetin zaman aşımı yoktur. Hesap günü yakındır.

-Varlık barışı düzenlemesi ile her türlü paranın Türkiye'ye girmesi de geleceğin güvenlik tehdidini de büyütüyor.

-Türkiye S-400'ler yüzünden F-35 programından çıkmak zorunda kaldık. Binlerce liralık ceza ödedik Caatsa ile.

"TRUMP HAYIR KURUMU DEĞİLDİR"

-Trump hayır kurumu değildir. Silahı da parayı da araç olarak kullanır. Ertesi gün başka bir taviz ister. Devleti ciddiyetsiz adamlara bırakırsanız sonuç böyle olur. Yarın böyle olmasını İYİ'ler olarak engelleyeceğiz.

-Erdoğan'a soruyorum. Millet yetkiyi verdi etkisini gördü. Ekonomik bir felaket yarattın. İşi ellerine yüzlerine bulaşıtırıyorlar sonra da kaynak yok diyorlar. Ama 6 ayda bir faize 1 buçuk trilyon ödemeye, Trup'a yağcığına para varmış.

-Türkiye kararı İmralı'ya bırakmaz, Trump'ın takvimine göre karar almaz. Bu devlet yeniden kendi ayakları üzerinde duracak.

-İYİ Parti Cumhuriyet bekçisidir. Kim gelecekse bunu bilsin öyle gelsin.