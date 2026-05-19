Nükleer enerji yatırımlarını desteklemeye yönelik önemli bir adım atıldı. Nükleer santral inşaatı ve onarım işlerinde uygulanan vergi tevkifatı oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında, bu alandaki işleri gerçekleştiren firmalara ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılacak vergi kesintisi yüzde 1’e düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, daha önce ulaştırma sektöründe stratejik öneme sahip demir yolu, metro, tramvay ve gemi inşaatı gibi projelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak uygulanırken, diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde bu oran yüzde 5 olarak devam ediyordu.

Yeni düzenleme ile nükleer enerji projeleri de yüzde 1’lik tevkifat kapsamına alındı. Böylece yüksek finansman gerektiren ve uzun vadeli yatırım niteliği taşıyan nükleer projelerin mali yükünün azaltılması hedefleniyor.

Yetkililer, kararın yatırım süreçlerini hızlandıracağını, uluslararası rekabet gücünü artıracağını ve Türkiye’nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Düzenlemeye göre, diğer yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde ise mevcut yüzde 5’lik tevkifat oranı uygulanmaya devam edecek.

Kararın, yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren yapılacak ödemelerde geçerli olacağı bildirildi.