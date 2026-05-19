Süper Lig'de önümüzdeki sezondan itibaren uygulanması planlanan 10+4 yabancı kuralı, şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da planları altüst etti. Kadrosunu yeni sisteme uyumlu hale getirmekte zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, kontenjanda yer açabilmek için radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Galatasaray’da 10+4 krizi: Süpriz ayrılıklar kapıda
Yeni sezondaki "10+4" yabancı sistemi nedeniyle transferde çıkmaza giren Galatasaray'da zorunlu ayrılıklar kapıda. Kontenjanı boşaltmak isteyen yönetim, önemli isimlerin satışına onay vererek hem yer açacak hem de gelir elde edecek.
OKAN BURUK'TAN YENİ KURALA TEPKİ
Sistem belirsizliğine ilk tepki, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olunan karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Okan Buruk'tan gelmişti. Deneyimli çalıştırıcı, "Herkesin kafasını karıştıran, yabancı sayısının net olarak açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil" sözleriyle yeni kuralın kulüpleri zor durumda bıraktığına dikkat çekmişti.
FLORYA'DA ZİRVE: YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLİYOR
Transfer planlaması sekteye uğrayan Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Hafta içinde Başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve Teknik Direktör Okan Buruk bir araya gelerek kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bu zirvede takımın yeni transfer ve kadro planlamasına dair yol haritası netleştirilecek.
KONTENJAN TAMAMEN DOLU: TEK ÇARE OYUNCU SATIŞI
Sarı-kırmızılıların mevcut kadro projeksiyonunda, sözleşmesi sona eren yıldız golcü Mauro Icardi ve takımda kalması beklenen Mario Lemina ile birlikte 23 yaş üstü 10 kişilik yabancı kontenjanı tamamen doluyor.
Yeni kuralın getirdiği 23 yaş altı 4 kişilik kontenjana uyan mevcut tek isim ise genç sol bek Rhenato Nhaga. Bu durum, Galatasaray'ın dışarıdan sadece 23 yaş altı 3 yabancı oyuncu daha transfer edebileceği anlamına geliyor.
ÜÇ YILDIZ İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Milliyet gazetesinin haberine göre; bu transfer tıkanıklığını aşmak ve kontenjanda acil yer açmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, radikal bir strateji belirledi. Kadrodaki önemli isimlerden;
Gabriel Sara
Roland Sallai
İsmail Jakobs
gibi oyunculara gelebilecek cazip transfer teklifleri masaya yatırılacak. Galatasaray yönetimi, bu oyuncuların satışına onay vererek hem yabancı kontenjanında esneklik yaratmayı hem de kulüp kasasına ciddi bir mali girdi sağlamayı hedefliyor.