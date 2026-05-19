Meteroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde tam 38 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur geçişleri etkili olacağını duyurdu.
Meteoroloji duyurdu: Fırtına kopacak sağanak yağış 38 ili esir alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs 2026 Salı günü için korkutan sağanak yağış uyarısını peş peşe yayınladı.Derleyen: Baran Yalçın
Uzmanlar, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı özellikle resmi tatil etkinliklerine katılacak olan vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
İşte bayram gününde yağmurun etkili olacağı 38 şehir:
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ. Tokat, Trabzon. Çankırı,
Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun,Kayseri, Kırıkkale, Sivas, Yozgat.
Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Muş,
Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Van, Hakkari. Batman, Mardin, Siirt, Şırnak.
Kaynak: Haber Merkezi