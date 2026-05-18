Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trump, ilk başkanlık döneminde vergi bilgilerinin haber kuruluşlarına sızdırılması nedeniyle IRS'ye ocak ayında açtığı davayla ilgili kararını değiştirdi.

Başkan Trump'ın avukatları, davanın açıldığı Florida eyaletindeki mahkemeye davadan geri çekildiklerine yönelik bildirimi yaptıklarını açıkladı.

Trump'ın hangi koşullar çerçevesinde davasından vazgeçtiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Amerikan ABC News kanalı, Trump'ın, Joe Biden yönetiminin Adalet Bakanlığı tarafından haksız muamele gördüklerini düşünen başkanın müttefiklerine ödeme yapmak üzere 1,7 milyar dolarlık fon oluşturulmasını öngören bir anlaşma kapsamında davadan çekilmeyi kabul ettiğini iddia etmişti.

2018-2020 yıllarında Trump ve diğer bazı milyarderlere ait vergi bilgilerini ABD medyasına sızdıran sözleşmeli IRS çalışanı Charles Littlejohn, Ocak 2024'te 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu olaya ilişkin ocak ayında IRS aleyhinde 10 milyar dolarlık dava açmıştı.