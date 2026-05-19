Mourinho Beşiktaş'ı yaktı: Rafa Silva beklentisi suya düştü

19 Mayıs 2026 Salı
Portekiz Ligi’nde yaşanan sıra dışı puan tablosu Beşiktaş’a pahalıya patladı. Rafa Silva transferindeki 2 milyon euroluk Şampiyonlar Ligi bonusu son anda devre dışı kaldı.

Furkan Çelik
Portekiz Premier Ligi’nde sezonun tamamlanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın Rafa Silva hayalleri suya düştü.

Siyah beyazlıların Rafa Silva transferinde Benfica ile yaptığı anlaşmada yer alan bonus maddesinin hayata geçmesi için gerekli şartların oluşmadığı ortaya çıktı.

2 MİLYON EURO'LUK BONUS

İddiaya göre; Beşiktaş ile Benfica arasındaki anlaşmada, Portekiz ekibinin ligi ilk iki sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde siyah beyazlı kulübe 2 milyon Euro ödeme yapılacağı maddesi bulunuyordu.

MOURINHO’LU BENFICA HİÇ YENİLMEDİ AMA 3. OLDU

Ancak Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sıra dışı bir sezona imza atarak namağlup bitirdiği ligi 3. sırada tamamladı.

16 MAÇTA 5 GOL KAYDETTİ

34 maçta 23 galibiyet ve 11 beraberlik alan Portekiz devi, buna rağmen Porto ve Sporting’in gerisinde kaldı.

Rafa Silva ligde 16 maça çıkıp Benfica adına 5 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ’TA HAYAL KIRIKLIĞI

Portekiz’deki puan tablosunun ardından Beşiktaş cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Rafa Silva'nın transferinden kesin gözüyle bakılan bonus maddesi Benfica'nın Şampiyonlar Ligi bileti kaçırmasıyla iptal oldu.

