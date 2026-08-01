Kaynak: İHA

ÖSYM tarafından 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak olan 2026 Akadamik Personil ve Lisansüstü eğitime giriş sınavına (2026-ALES/2) katılacak adaylardan T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adayların taleplerinin yerine getirilmesi için Düzce'de Merkez ilçe Nüfus Müdürlüğü 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak.