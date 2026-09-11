Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, sahasında Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların Alman kalecisi Alexander Nübel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen haftaki derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor karşılaşmasının önemine dikkat çeken Nübel'in açıklamaları şu şekilde:

“Bugünkü maç bizim adımıza çok önemliydi. Geçen haftaki derbi galibiyetinden sonra bugünkü galibiyet ayrıca bir önem taşıyordu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Gol yememek tabii ki güzel. Gol yemediğiniz zaman maçı kaybetmiyorsunuz. Performansımızdan ve bugün oynadığımız oyundan dolayı mutluyum”

‘GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR AMA ŞU AN MUTLUYUZ’

“Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylememe lazım. 1’inci dakikadan itibaren ciddiyeti elden bırakmadık. Bu hem bana hem de takıma özgüven veriyor. Stabil bir savunma yapımız olduğunu söyleyebilirim. Savunma hücumdan başlayarak geriye doğru olan bir şey. Özgüvenimiz iyi. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz”

‘BU RUH TÜM TAKIMDA OLDUĞU SÜRECE GÜZEL HAFTALAR DA GEÇİRECEĞİZ’

Taraftarların desteğini de değerlendiren Alman file bekçisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok iyi bir his. Özgüven veren bir hissiyat. Taraftar tüm takım için burada. Bir takım oyunu oynuyoruz. Bu ruh tüm takımda olduğu sürece güzel haftalar da geçireceğiz.”