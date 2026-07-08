İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvada çeyrek final heyecanı yaşandı.

Kariyerinde 24 grand slam kupası bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, çeyrek final karşılaşmasında Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile mücadele etti.

Toplam 5 saat 15 dakika süren karşılaşmada 39 yaşındaki deneyimli raket, rakibini 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 ve 7-6'lık setlerle geçerek yarı finale yükseldi. Bu mücadele, Wimbledon tarihinde en uzun süre oynanan çeyrek final karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

Djokovic, yarı final turunda turnuvanın 1 numaralı seribaşı Jannik Sinner ile karşılaşacak.

Novak Djokovic, Wimbledon'da yarı final biletini aldı - Resim : 1

KAROLİNA MUCHOVA YARI FİNALDE

Wimbledon'da tek kadınlarda dünya 9 numarası Karolina Muchova, 14 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile çeyrek finalde karşılaştı.

Çek sporcu Muchova, Japon rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek yarı finale çıktı.

Osaka, dördüncü turda dünya 1 numarası Aryna Sabalenka'yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Karolina Muchova, yarı finalde ABD'li Coco Gauff ile mücadele edecek.

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