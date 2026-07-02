Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisindeki ilk tur mücadelesinde İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro ile birlikte korta çıktı.

Zeynep Sönmez Wimbledon'a çiftlerde de veda etti - Resim : 1

İLK SETİ KAZANDILAR

Karşılaşmaya etkili başlayan Zeynep Sönmez ve Bouzas Maneiro, ilk seti 7-5 kazanarak avantajı ele geçirdi. Ancak ikinci sette 6-2 üstünlük kuran Aoyama-Liang ikilisi, mücadelede dengeyi sağladı.

Zeynep Sönmez Wimbledon'a çiftlerde de veda etti - Resim : 2

WIMBLEDON'A VEDA ETTİ

Final setinde de üstünlüğünü sürdüren Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ikili, 6-2'lik skorla maçı 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Böylece tek kadınlarda ikinci turda turnuvaya veda eden Zeynep Sönmez'in Wimbledon macerası, çift kadınlar kategorisinde de ilk turda sona ermiş oldu.