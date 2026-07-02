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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Wimbledon Tenis Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisindeki ilk tur mücadelesinde İspanyol partneri Jessica Bouzas Maneiro ile birlikte korta çıktı.

İLK SETİ KAZANDILAR

Karşılaşmaya etkili başlayan Zeynep Sönmez ve Bouzas Maneiro, ilk seti 7-5 kazanarak avantajı ele geçirdi. Ancak ikinci sette 6-2 üstünlük kuran Aoyama-Liang ikilisi, mücadelede dengeyi sağladı.

WIMBLEDON'A VEDA ETTİ

Final setinde de üstünlüğünü sürdüren Japon Aoyama ile Tayvanlı Liang'ikili, 6-2'lik skorla maçı 2-1 kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

Böylece tek kadınlarda ikinci turda turnuvaya veda eden Zeynep Sönmez'in Wimbledon macerası, çift kadınlar kategorisinde de ilk turda sona ermiş oldu.