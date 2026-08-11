Kaynak: İHA

İnternet üzerinden gördüğü ilan vasıtasıyla 2000 model otomobili kendi aracıyla takas ederek mülkiyetini üzerine alan Gökberk Arabacılar, satış işlemini resmî olarak noter huzurunda gerçekleştirdi. İşlemlerin ardından aracın motor ile mekanik bakımlarını tamamlayan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yatıran ve fenni muayenesini yaptıran sürücü, aylar boyunca herhangi bir sorun yaşamadan trafiğe çıktı.

Ancak 14 Temmuz 2026 tarihinde emniyet birimlerinden gelen resmi bilgilendirme, süreci tamamen değiştirdi. Otomobilin 'change' (şasi numarası değiştirilmiş) ve çalıntı olabileceğine yönelik şüphe üzerine durum emniyete bildirildi. Davet edildiği karakolda aracına el konulan Arabacılar, yasal inceleme sürecinin tamamlanmasını beklemeye başladı.

"TÜM PROSEDÜRLER USULÜNE UYGUN ŞEKİLDE İLERLEDİ"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Gökberk Arabacılar, aracın muayene ve vergi süreçlerinde hiçbir aksama veya uyarı olmadığını ifade etti. Mülkiyet devrinin devlet kanallarıyla sorunsuz yapıldığını belirten Arabacılar, şu ifadeleri kullandı:

"Noterden satış uygulandı. 9 aylık sonraki süreçte 14 Temmuz 2026'da kolluk kuvvetlerince bir tebligatname çekildi, aracımın change ve çalıntı araç olduğu şüphesiyle bilgilendirme yapıldı. 15 Temmuz günü 23.30 sıralarında kolluk kuvvetinden telefon geldi. Aracımız karakola çağrıldı. Karakol sonucunda da aracımıza change ve çalıntı araç şüphesiyle el konuldu. Herhangi bir işlem yapılamamaktadır. Aracımı teslim de alamıyorum. Bursa Kriminal incelemeye gidecekti, hala daha gitmedi. Mağduruz. Ben değil birçok kişi var bu mağduriyeti yaşayan. Aracımıza sahip olamıyoruz. Verdiğimiz parayı da kimden alacağız o da belli değil. Mağdur oldum. Şu an gerek hastalığım olsun gerek de kendi A noktasından B noktasına gitmeye herhangi vasıtam yok. Bu süreç ne kadar sürecek belli değil. Bu sürecin bir an önce çözülmesini, bu durumun da açıklığa kavuşmasını devletimizden talep ediyoruz."

Aracın resmi kayıtlarda 26 yıldır trafikte göründüğünü vurgulayan Arabacılar, kayıtlardaki orijinal rengin mavi olmasına rağmen ruhsatta ve araç üzerinde gri renk bulunduğunu, buna rağmen fenni muayenelerden sorunsuz geçtiğini belirtti.

"MAVİ ARACIN KİMLİĞİ GRİYE AKTARILMIŞ"

Otomobil üzerinde teknik inceleme gerçekleştiren oto ekspertiz uzmanı Sami Tarcan, tespit ettikleri usulsüzlüğün detaylarını paylaştı. İnceledikleri taşıtın fabrika çıkış renginin mavi olduğunu aktaran Tarcan, "Şasi numarası bölgesinde change olduğunu söyledim. Mavi bir araba griye boyanabilir ancak bu arabanın kapı içlerinde boya yoktu. Tamamıyla mavi bir aracın kimliğini, gri bir arabaya çevirmişler. Kriminal testten change kararı çıkarsa süreç dava yoluyla ilerleyecek" açıklamasında bulundu.

Sektörde bu tür sahteciliklerin tespit edilmesinin özel yetkinlik gerektirdiğini vurgulayan Tarcan, bugüne kadar şasi numarası değiştirilmiş 133 aracı tespit ederek güvenlik güçlerine bildirdiklerini aktardı. Şasi numaralarının CNC makineleriyle birebir kopyalanabildiğini ifade eden uzman isim, kaza yapmış veya icralık araçların numaralarının illegal yöntemlerle başka gövdelere aktarıldığını belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tarcan, şu ifadeleri kullandı:

“Change araca bakan ekspertiz sayısı çok azdır. Bu süreç içerisinde çoğu kişi 3-4 sene mahkeme yoluyla alabildi, alamadığı olduğu da oldu. Artık bu tamamıyla avukatlarıyla ve yargıyla kaynaklı bir şeydir. Change araç şase numarası değişme, değişim anlamına gelir. Şase numarasını tamamıyla taşıyorlar ve bunu birebir orijinaliyle basabiliyorlar. Orijinaliyle bastığı için de çoğu kişi anlamıyor. Anlamadığı için de maalesef bu insanlar mağdur olabiliyor. Geçen bir araba daha paylaştık sosyal medya hesabımızda. Araç 6 tane ekspertize sokuldu, biz 7'nciydik. Araba change çıktı. Hatta inanamadılar. Aynı şekilde 9 ay sonra arabanın change olduğu tespit edildi. Araç icralıktır, adam satamıyor. Mecburen kazalı bir arabayla bunu change edebiliyor. Deprem bölgesindeki arabaları biliyorsunuz, enkaz altında kaldılar. Tek kalan şeyi, kaskosu yoksa eğer ki şase numarası kalıyor. İcralık arabalarla bunları yer değiştirme, yani şase numaralarını yer değiştirme yapıyorlar. Biz yer değiştirme diyoruz. Ya da yurt dışından gelen arabaları buraya getiriyorlar, gümrükten geçiyor. Buradaki kazalı arabalarla şase numarasını taşıyorlar, CNC ile aynı birebir orijinalini yapabiliyorlar. Kesinlikle illegal bir işlem. Yaklaşık duyduğuma göre 30 bin araç var diye tahmin ediyorum.”