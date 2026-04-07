İkili arasında evlilik dedikoduları dolaşırken, ani ayrılık şaşkınlık yarattı. Nilperi Şahinkaya, “Moralim bozuk, konuşmak istemiyorum” diyerek yaşananlara yanıt vermekten kaçınmıştı.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN DOLANDIRILDI İDDİA EDİLMİŞTİ

GazeteMagazin’in haberine göre, Şahinkaya'nın sevgilisi Baturalp Bekar tarafından dolandırıldığı iddiaları ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Bekar, Şahinkaya’nın mobil bankacılık hesabından onun bilgisi dışında birçok kez para transferi yaptı.

Ortadan kaybolduğu öne sürülen Bekar, Instagram hesabından açıklama yaptı.

BATURALP BEKAR'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Nilperi Şahinkaya'yı dolandırdığı iddiası büyük bir şok yaşatırken eski sevgili Baturalp Bekar Instagram hesabından uzun bir yazı paylaşarak konuya dair açıklama geldi. Bekar şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda çıkan asılsız haberlerin, özel hayatıma yönelik ciddi bir saygısızlık oluşturduğunu ve ilişkimize verilen değerin zedelenmesine sebep olduğunu üzülerek ifade etmek isterim. İlişkinin başından sonuna kadar geçen süreçte ise tüm sorumluluğu tek başıma üstlendiğimi özellikle belirtmek isterim. Nilperi'ye duyduğum saygı ve sevginin, çevresindeki kötü niyetli ve çıkarcı kişiler tarafından istismar edilmesi ise kıskançlık ve çaresizliğin geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Avukatımın desteğiyle, tarafıma yönelik gerçekleştirilen bu saldırılara karşı gerekli tüm hukuki yollara başvuracağımı üzülerek belirtmek isterim"