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Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlu Mehmet Davutoğlu’nun İstanbul’da düzenlenen nikâh töreni siyaset dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.



Davutoğlu’nun nikâha davet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın törende yer almaması ise dikkat çekti. Erdoğan’ın yokluğu, Davutoğlu hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın hemen ardından gelmesi nedeniyle siyasi kulislerde dikkatle izlendi.





ERDOĞAN DAVETLİ OLDUĞU NİKAHA KATILMADI





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’ndeki nikâh törenine katılmadı. Erdoğan’ın davet edilmesine rağmen törende bulunmaması, son günlerde Davutoğlu ile ilgili yaşanan adli süreç nedeniyle daha da dikkat çekici hale geldi.





Davutoğlu geçtiğimiz hafta (7 Eylül 2026) , geçmişte yaptığı bir konuşmadaki ifadeleri gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla ifade vermiş 'Ülkemin itibarı için susuyorum' cümlelerini kullanmıştı...





Adliye çıkışında sözlerinin arkasında olduğunu belirten Davutoğlu, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetmiş; sözlerinin hakaret değil, siyasi eleştiri ve hesap sorma niteliğinde olduğunu savunmuştu.

SORUŞTURMANIN HAFTASI NİKÂH

Davutoğlu’nun ifade sürecinin oğlunun düğününden yalnızca günler önce gerçekleşmesi de tartışılmıştı. Davutoğlu, ifadesinde oğlunun 12 Eylül’deki düğünü nedeniyle başlangıçta 14 Eylül’de ifade vermesinin planlandığını ancak daha sonra 7 Eylül için çağrıldığını açıklamıştı.

SİYASET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Erdoğan’ın katılmadığı nikâhta farklı siyasi çevrelerden çok sayıda isim bir araya geldi.

Bülent Arınç, İsmet Yılmaz, Hüseyin Çelik, Mahmut Arıkan, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de törene katılan isimler arasında yer aldı.



Mahmut Arıkan Mesut Barzani’nin kardeşi, Gazze ve Srebrenitsa anneleri Fener Rum Patriği Bartholomeos'ta nikahta dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Farklı siyasi partilerden isimleri aynı salonda buluşturan törende, Davutoğlu’nun davetine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer almaması gecenin en dikkat çeken siyasi ayrıntılarından biri oldu.