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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra oynanan ilk maçta Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifa açıklamasıyla birlikte çalkantılı bir gün yaşandı.

İSMAİL KARTAL'IN İSTİFADAN GERİ DÖNEMESİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bugün antrenmana gitmeyen ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile yaptığı görüşmede geri dönmek istemediğini belirten İsmail Kartal'ı Başkan Aziz Yıldırım devreye girerek görevinde kalması yönünde ikna etti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada yarın Gaziantep FK maçı hazırlıkları kapsamında yapılacak antrenmanda İsmail Kartal'ın takımın başında olacağı bildirilirken bu karar kamuoyunda farklı görüşlere yol açtı.

NİHAT KAHVECİ: 'İLK PUAN KAYBINDA YÜRÜYÜŞ OLUR'

Kontraspor Youtube kanalında yaşanan bu gelişmeleri değerlendiren eski milli futbolcu Nihat Kahveci, İsmail Kartal'ın kesin bir dille istifa ettikten sonra geri dönmesini eleştirdi.

Nihat Kahveci İsmail Kartal ile ilgili yaptığı yorumlarda şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararla birlikte; Aziz başkan kendine daha fazla baskı yükledi, İsmail hoca kendine daha da fazla baskı yükledi. Olası Antep beraberliğinde Kadıköy'de yürüyüş olur ikiniz beraber gidine çıkar bu iş. Bu iş zaten olmamalıydı. Buna gerek yoktu.

'TUTARLI OLUN'

18 yıl sonra Roma'ya karşı iyi oynamışsın, puan almışsın, her şey yolunda. Sonrasında 30 dakika mutlu olamadılar.

İsmail hoca çıktı, 'Bir daha dönmemek kaydıyla' dedi. Deme hocam! Dediysen de bir daha dönme! Gözünüzü seveyim yazık. Tutarlı olun ya da konuştuğunuz cümleleri iyi seçin.

Bir daha dönmemek üzere dedikten sonra bırak Aziz başkanı, baban, annen, deden 'Dön' diyorsa dönmezsin.

İsmail hoca bu cümleyi söyleyip döndün ya ilk beraberlikte yandın hocam. Bunu diyorsan arkasında dur."