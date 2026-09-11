Türkiye'de gıda ve içecek sektörünün uzun yıllardır faaliyet gösteren şirketlerinden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı
Türkiye'nin meyve suyu sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü şirketlerinden biri için yaklaşık iki yıldır devam eden kritik süreç sona erdi. Mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmederken uygulanan tedbirler de kaldırıldı.Kaynak: Haber Merkezi
Finansal sıkıntılar nedeniyle yaklaşık iki yıl önce konkordato sürecine giren şirketin geleceğini belirleyecek karar mahkemeden çıktı.
Şirketin kendi isteğiyle konkordato talebinden feragat etmesinin ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Yapılan değerlendirme sonucunda şirket açısından iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.
KRİTİK DURUŞMA 9 EYLÜL'DE YAPILDI
Şirketin geleceği açısından önem taşıyan duruşma, 9 Eylül 2026 tarihinde Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.
Yaklaşık iki yıldır konkordato sürecinde bulunan şirket, mahkemeye yaptığı başvuruyla konkordato talebinden kendi isteğiyle feragat etti.
Mahkeme de şirketle birlikte dosyada yer alan aile üyelerinin konkordato taleplerini feragat nedeniyle reddetti.
MAHKEMEDEN İFLAS KARARI ÇIKMADI
Mahkemenin yaptığı değerlendirmede şirket açısından iflas şartlarının oluşmadığı belirlendi. Bu nedenle şirket hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verildi.
Kararla birlikte şirkete daha önce tanınan kesin mühletin sonuçları da sona erdi.
Mahkeme tarafından uygulanan tedbirler kaldırılırken konkordato sürecinde görev yapan üç kişilik komiser heyetinin görevi de sonlandırıldı.
YAKLAŞIK İKİ YILDIR DEVAM EDİYORDU
Şirket, mali yapısında yaşadığı sorunların ardından konkordato sürecine girmişti. Bu dönemde üretim, tedarik ve ticari faaliyetlerini sürdürürken finansal ve operasyonel yapısını yeniden düzenlemeye yönelik çalışmalar yürüttü.
Süreçte kritik kararlardan biri Mart 2026'da alınmıştı. Mahkeme, şirkete verilen kesin mühleti 6 ay daha uzatmış, böylece konkordato süreci 9 Eylül'de gerçekleştirilen duruşmaya kadar devam etmişti.
Yaklaşık iki yıllık sürecin ardından gelen mahkeme kararıyla şirket üzerindeki konkordato tedbirleri sona erdi.
58 YILLIK ŞİRKETİN ADI BELLİ OLDU
Yaklaşık iki yıldır konkordato sürecinde bulunan ve mahkemenin son kararıyla iflas tehlikesini geride bırakan şirketin, Türkiye'nin köklü meyve suyu markalarından Aroma olduğu açıklandı.
58 yıllık geçmişe sahip Aroma, konkordato talebinden feragat ederken Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti.
AROMA İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI
Mahkeme kararının ardından Aroma'nın yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki süreci sona erdi. Şirket böylece konkordato korumasından çıkarak faaliyetlerini yeni dönemde sürdürmeye devam edecek.
Kararla birlikte kesin mühletin sonuçları, uygulanan tedbirler ve konkordato komiser heyetinin görevi de sona ermiş oldu.