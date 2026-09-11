Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı

58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı

Türkiye'nin meyve suyu sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü şirketlerinden biri için yaklaşık iki yıldır devam eden kritik süreç sona erdi. Mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmederken uygulanan tedbirler de kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 1

Türkiye'de gıda ve içecek sektörünün uzun yıllardır faaliyet gösteren şirketlerinden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 2

Finansal sıkıntılar nedeniyle yaklaşık iki yıl önce konkordato sürecine giren şirketin geleceğini belirleyecek karar mahkemeden çıktı.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 3

Şirketin kendi isteğiyle konkordato talebinden feragat etmesinin ardından mahkeme dosyayı karara bağladı. Yapılan değerlendirme sonucunda şirket açısından iflas şartlarının oluşmadığına hükmedildi.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 4

KRİTİK DURUŞMA 9 EYLÜL'DE YAPILDI

Şirketin geleceği açısından önem taşıyan duruşma, 9 Eylül 2026 tarihinde Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 5

Yaklaşık iki yıldır konkordato sürecinde bulunan şirket, mahkemeye yaptığı başvuruyla konkordato talebinden kendi isteğiyle feragat etti.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 6

Mahkeme de şirketle birlikte dosyada yer alan aile üyelerinin konkordato taleplerini feragat nedeniyle reddetti.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 7

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI ÇIKMADI

Mahkemenin yaptığı değerlendirmede şirket açısından iflas şartlarının oluşmadığı belirlendi. Bu nedenle şirket hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 8

Kararla birlikte şirkete daha önce tanınan kesin mühletin sonuçları da sona erdi.

Mahkeme tarafından uygulanan tedbirler kaldırılırken konkordato sürecinde görev yapan üç kişilik komiser heyetinin görevi de sonlandırıldı.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 9

YAKLAŞIK İKİ YILDIR DEVAM EDİYORDU

Şirket, mali yapısında yaşadığı sorunların ardından konkordato sürecine girmişti. Bu dönemde üretim, tedarik ve ticari faaliyetlerini sürdürürken finansal ve operasyonel yapısını yeniden düzenlemeye yönelik çalışmalar yürüttü.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 10

Süreçte kritik kararlardan biri Mart 2026'da alınmıştı. Mahkeme, şirkete verilen kesin mühleti 6 ay daha uzatmış, böylece konkordato süreci 9 Eylül'de gerçekleştirilen duruşmaya kadar devam etmişti.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 11

Yaklaşık iki yıllık sürecin ardından gelen mahkeme kararıyla şirket üzerindeki konkordato tedbirleri sona erdi.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 12

58 YILLIK ŞİRKETİN ADI BELLİ OLDU

Yaklaşık iki yıldır konkordato sürecinde bulunan ve mahkemenin son kararıyla iflas tehlikesini geride bırakan şirketin, Türkiye'nin köklü meyve suyu markalarından Aroma olduğu açıklandı.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 13

58 yıllık geçmişe sahip Aroma, konkordato talebinden feragat ederken Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında iflas kararı verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 14

AROMA İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI

Mahkeme kararının ardından Aroma'nın yaklaşık iki yıldır devam eden hukuki süreci sona erdi. Şirket böylece konkordato korumasından çıkarak faaliyetlerini yeni dönemde sürdürmeye devam edecek.

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58 yıllık Türk meyve suyu şirketi iflastan kurtuldu: Her sofrada vardı - Resim: 15

Kararla birlikte kesin mühletin sonuçları, uygulanan tedbirler ve konkordato komiser heyetinin görevi de sona ermiş oldu.

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