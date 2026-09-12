Kaynak: Haber Merkezi

Selçuk Özdağ, 2 köprü, 8 otoyol ve 2 çevre yolunun 30 yıllığına özel sektöre devredilmek istenmesine tepki gösterdi. Özdağ, konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdiğini açıkladı.

Köprü ve otoyolların kamu kaynaklarıyla inşa edildiğine dikkat çeken Özdağ, söz konusu varlıkların uzun süreliğine özel sektöre devredilmesinin kamu yararı açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

2 Köprü,8 Otoyol ve 2 Çevre yolunu özelleştireceklermiş!!

Köprüler ve otoyollar bu milletin vergileriyle yapıldı. Şimdi 30 yıllığına özel sektöre devredilmek isteniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevaplaması istemiyle soru önergesi verdim: 600 milyon dolar mı, 804 milyon dolar mı? 300 milyon dolarlık giderin gerçek kalemleri neler?

30 yıllık süre hangi hesaba göre belirlendi? Kamu işletmeye devam etse 30 yılda ne kadar gelir elde edecek? Geçiş ücretlerini kim belirleyecek? Şirketlere araç geçiş veya gelir garantisi verilecek mi? İhale öncesinde hangi yerli ve yabancı şirketlerle görüşüldü? Milletin malı, milletin denetiminden kaçırılamaz. Her köprünün, her otoyolun gerçek gelirini, gerçek giderini ve 30 yıllık ekonomik değerini açıklayın. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.