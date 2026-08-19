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Kaynak: DHA

Kaza, gece saatlerinde Niğde-Adana kara yolu Sazlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 51 ET 905 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 33 AFL 223 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.