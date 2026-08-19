Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Sabah saatlerinde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon gerçekleştirildi. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise operasyonun detaylarına dair bir açıklamada bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu yapının haksız kazanç elde etme ve örgüt kurma faaliyetleri mercek altına alındı.

ADANA MERKEZLİ 6 İLDE OPERASYON: 32 GÖZALTI

Akın Gürlek; şüphelilerin tespitinin müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra detaylı mali analizler, banka hareketleri ve dijital materyal incelemeleriyle yapıldığını belirtti.

Adana merkezli toplam 6 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Önceden tespit edilen 49 farklı adrese girildi. Haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 32 kişi için adli süreç başlatıldı.

5 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Suç örgütü kurma, yönetme ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini (kara para) aklama ve nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçları yöneltildi.

Yürütülen mali soruşturma kapsamında yapıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şirkete yönetim kayyımı atandı. Örgüt lehine faaliyet gösterdiği ve algı yürüttüğü belirlenen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı.