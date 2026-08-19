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Kaynak: DHA

Edirne'de polis ekiplerinden kaçarken kaza yapan ve Somali uyruklu 1 kaçak ile sürücünün yaralandığı, 6 kaçak göçmenin de yakalandığı olayla bağlantılı olduğu öğrenilen ikinci bir aracın da yine polis kontrolünden kaçtığı öğrenildi.

S.Y. idaresindeki 34 GM 3130 plakalı otomobille birlikte sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 39 AFH 325 plakalı otomobilin de ‘dur’ ihtarından kaçtığı anlaşıldı.

Polis ekiplerinin takip ettiği otomobil kent merkezindeki Umurbey Mahallesi'ne girdi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, Tekke Değirmen Sokak üzerinde ekmek fırınının duvarına çaptı. Otomobilin sürücüsü ve beraberindeki 2 erkek aracı terk ederek kaçtı. Polis, otomobilde bulunan Somali uyruklu 3 kadını gözaltına aldı. Kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada polisten kaçarken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin fırın duvarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.