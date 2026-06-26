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Kaynak: DHA

Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında, saat 16.45 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada bazı işçiler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer altı deposunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yaralılar ambulanslarla Bor Devlet ve Niğde Eğitim ve Araştırma hastanelerine götürüldü. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Nuri Özkan doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Yasin Demirbaş'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.