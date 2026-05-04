Bir dönem Avrupa futboluna damga vuran Neymar’ın kariyerinin son dönemlerini geçirdiği Santos’ta vukuatları bitmiyor.

NEYMAR ROBINHO'NUN OĞLUNA ANTRENMANDA TOKAT ATTI

Brezilya basını, Neymar’ın antrenmanda yaptığı tepki çeken bir hareketini daha gündeme taşıdı. İddialara göre; eski Brezilyalı yıldız Robinho’nun oğlu Robinho Jr. ile antrenmanda kavga eden Neymar genç futbolcuya tokat attı. Bunun sebebinin ise Robinho Jr.’ın kendisine çalım atmasının olduğu kaydedildi.

KAVGANIN SEBEBİ 'PES' DEDİRTTİ

Neymar’ın kendisini çalımlayan Robinho Jr.’a çelme takarak sert bir faulde bulunduğu ve bunun üzerine 18 yaşındaki genç oyuncunun ‘Sakin ol’ sözüne öfkelendiği iddia edildi.

İkili arasında yaşanan tartışmada Neymar’ın tokat attığı bilgisi Brezilya basınında geniş yankı buldu.

ÖZÜR DİLEMESİYLE KONU TATLIYA BAĞLANDI

Robinho Jr.’ın temsilcilerinin kulüp yetkililerine bu olayla ilgili şikayette bulunduğu ve sonrasında Neymar’ın genç futbolcudan özür dilemesiyle konunun tatlıya bağlandığı da kaybedildi.

DÜNYA KUPASI HAYALİNİ TEHLİKEYE ATIYOR

Dünya Kupası kadrosunda olmak için yanıp tutuşan Neymar’ın eski formunu yakalamasıyla değil de bu tip olaylarla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz Ancellotti’nin kendisini aday kadroya seçme şansını giderek düşürüyor.