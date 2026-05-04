Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında artış yapılmıştı. Fakat yapılan artış en düşük emekli maaşına fayda etmemişti. Bu noktada en düşük emekli aylığına 18,4 oranında zam gerçekleşerek 20 bin TL’ye çıkarılmıştı.
Emekli ve memurun 4 aylık maaş zam farkı belli oldu
Emeklinin merakla beklediği nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Emekli ve memurun maaş zammı belli oldu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Yapılan zam oranı ne emekliyi ne memuru memnun etti. Açlık sınırı şimdiden 35 bin TL sınırını aştı. Hayat pahalılığı emeklinin cebini bağlıyor. Bu noktada son bir umut gözler temmuz zammına çevrildi.
Temmuz maaş zammı ise emeklilerin 6 aylık alacağı enflasyon farkını simgeliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ise zam farkını belirliyor.
Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, ve mart ayında 1,94 enflasyon verisi ile üç ayda emekliler ceplerine yüzde 10,04 enflasyon farkını koymuştu.
Nisan ayı enflasyonu ise merakla bekleniyordu. TÜİK nisan enflasyonunu açıkladı. TÜİK nisan ayında enflasyonu yüzde 4,18 olarak belirlerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 olarak açıkladı.
Emeklilerin dört aylık maaş zammı ise merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayında 4,84, şubatta yüzde 2,96, ve mart ayında 1,94 ve son olarak nisan ayındaki 4,18 veriyle yüzde 14,64 zammı garantiledi.
Memur emeklilerin alacağı maaş farkı ise merak ediliyor. Toplu sözleşmeden dolayı memur ve memur emeklileri farklı şekilde zam alacak.
TÜİK'in enflasyonuna göre memur ve memur emeklisinin yüzde 10.51'lik bir enflasyon farkı oluştu.
En düşük emekli maaşı yüzde 14,64 enflasyon farkının eklenmesiyle 2 bin 928 TL artması kesinleşti. Bu noktada en düşük emekli aylığı 22 bin 928 TL oldu.
En düşük memur emeklilerine de yüzde 10,51'lik artış ile 27 bin 772 TL olan maaş 30 bin 690 TL'ye gelmiş oldu.