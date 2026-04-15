Copa Sudamericana’da Santos'un Recoleta ile 1-1 berabere kalmasının ardından tribünlerden gelen tepkiye sinirlenen Neymar ile bir taraftar arasında hararetli bir tartışma yaşandı.

Görüntülere yansıyan olayda Brezilyalı futbolcunun oldukça sinirli olduğu ve kendisine yöneltilen eleştirilere sert tepki verdiği görüldü.

'BU ARMA İÇİN MÜCADELE EDİYORUM'

Tartışma sırasında formasındaki armayı işaret eden Neymar, “Ben buna saygı duyuyorum, buna çok saygı duyuyorum.” dedi. Ancak tartışmanın büyümesiyle birlikte yıldız oyuncunun sert ifadeler kullandı.

Neymar e torcedores do Santos discutiram na beira do campo da Vila Belmiro, nesta terça-feira (14), após o empate em 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, na segunda rodada da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana.#SulAmericanaNaESPN #Santos #DeportivoRecoleta pic.twitter.com/85P9NfinYh — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) April 15, 2026

Sinirlerine hakim olmakta zorlanan Neymar, kendisini eleştiren taraftara yönelik, “Biraz daha antrenman yapmalısın. Şişmansın!” diye bağırdı.

Tartışma sırasında sözlerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, “Her şeyi tek başıma mı yapayım? Lütfen sus! Bana saygı duymuyorsan ben neden sana saygı duyayım?” ifadelerini kullandı.

NEYMAR YAŞANANLARA AÇIKLIK GETİRDİ: 'ELEŞTİRİYİ ANLARIM AMA…'

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Neymar, yaşananlara ilişkin şunları söyledi

“Bana nasıl hitap ettiyse ben de öyle cevap verdim. Taraftarların oyunumuzu eleştirmesini anlıyorum ama iş kişisel boyuta geldiğinde bunu kabul etmem..

Sahada yaptıklarım eleştirilebilir ama saha dışına taşan saygısızlıkları kabul etmem. Bu kulüp için elimden fazlasını yapıyorum ve böyle muamele görmeyi hak etmiyorum.”