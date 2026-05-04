04 Mayıs 2026 Pazartesi
14 ülkeye üretim yapan Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti: Alacaklılar kapıya dayandı

İflas bayrağını çeken Denizli’nin tekstil sektöründeki önemli oyuncularından 14 ülkeye üretim yapan Ataca Tekstil, finansal darboğazı aşamayınca iflas vermemek için konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, dev şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Türkiye’nin tekstil başkentlerinden Denizli’de sanayi dünyasını sarsan bir 'iflas' gelişmesi yaşandı. Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Ataca Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, artan maliyetler ve finansal sıkıntılar nedeniyle nakit akışını yönetemez hale gelince iflas vermemek için konkordato talebinde bulundu.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK "NEFES" İZNİ

Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu yerinde bularak kritik bir karara imza attı. İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca, 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı.

Bu süre zarfında şirket, alacaklılara karşı koruma kalkanına alınırken faaliyetlerini denetim altında sürdürecek.

KONKORDATO SÜRECİNİ KOMİSER HEYETİ YÖNETECEK

İflas bayrağı çeken şirketin mali tablolarını ve idari süreçlerini mercek altına almak üzere mahkeme tarafından bir komiser heyeti atandı.

Adnan Selçuk, Engin Erenler ve Müyeser Kavaklı’dan oluşan uzman heyet, 3 aylık mühlet boyunca Ataca Tekstil’in kurtuluş planının işleyip işlemediğini denetleyecek.

14 ÜLKEYE "DENİZLİ İMZASI" ATIYORDU

2014 yılında temelleri atılan ve kısa sürede örme giyim ile ev tekstilinde markalaşan şirket, özellikle bebek tekstili alanında uzmanlaşmıştı.

Bebek pijama takımlarından uyku tulumlarına, nevresim takımlarından pançolara kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan dev firma, üretiminin büyük bir kısmını dış pazara yönlendiriyordu.

Ataca Tekstil'in ihracat yaptığı başlıca ülkeler Avrupa'da Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İngiltere, İspanya, İsviçre, İsveç, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç'ti.

Global pazarlarda da yer bulan tekstil devi ABD ve Rusya'ya da ihracat yapıyordu.

Avrupa pazarında aktif rol oynayan Ataca Tekstil'in içine düştüğü bu durum, tekstil sektöründeki küresel daralma ve artan üretim maliyetlerinin yerel üreticiler üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

İflas bayrağını çeken Denizli’nin tekstil sektöründeki önemli oyuncularından Ataca Tekstil'in konkordato talebi piyasalarda da etkisini gösterdi.

