2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran Perşembe günü Mexico City Stadı’nda başlayacak. Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü 82 bin 500 seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir
2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım’da kadro tercihi şimdiden tartışma konusu olurken, Montella’nın kadroda Fenerbahçe’nin deneyimli ismi yerine Beşiktaş’ın yıldızını tercih edebileceği iddia edildi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
TÜRKİYE D GRUBU’NDA MÜCADELE EDECEK
A Milli Takım, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alacak. Milliler grup aşamasında ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
ADAY KADRO HEYECANI ARTTI
Son dönemde Türk futbolcuların yükselen performansı, aday kadro konusunda heyecanı artırdı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın vereceği kararlar şimdiden merak konusu oldu.
KALECİ TERCİHİ GÜNDEMDE
Özellikle kaleci performansları dikkat çekerken, Montella Dünya Kupası elemelerinde Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Mert Günok'u kadroya almıştı.
MERT YERİNE ERSİN!
Gazeteci Doğan Gündoğdu’nun aktardığı bilgiye göre, Montella’nın Mert Günok’u kadrodan çıkarıp yerine Ersin Destanoğlu’nu A Milli Takım’a çağırma ihtimali gündemde bulunuyor.
PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU
Beşiktaş’ın 25 yaşındaki kalecisi, son maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunuyla Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.
MERT GÜNOK YEDEK KALDI
Fenerbahçe’de Ederson’un gerisinde kalan Mert Günok, Brezilyalı kalecinin cezası nedeniyle son hafta oynanan Başakşehir maçında forma şansı buldu.
BERKE ÖZER’İN CEZASI
Lille’de gösterdiği performansla dikkat çeken bir diğer isim Berke Özer ise, geçtiğimiz yıl Bulgaristan maçı öncesi Milli Takım kampını terk ettiği için men cezası almıştı.
HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK
A Milli Takım, turnuva öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile birer özel maç oynayacak.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.
Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."