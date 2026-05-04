Yeniçağ Gazetesi
04 Mayıs 2026 Pazartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir

Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir

2026 Dünya Kupası öncesi A Milli Takım’da kadro tercihi şimdiden tartışma konusu olurken, Montella’nın kadroda Fenerbahçe’nin deneyimli ismi yerine Beşiktaş’ın yıldızını tercih edebileceği iddia edildi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde 11 Haziran Perşembe günü Mexico City Stadı’nda başlayacak. Turnuva, 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü 82 bin 500 seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

1 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 2

TÜRKİYE D GRUBU’NDA MÜCADELE EDECEK

A Milli Takım, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda yer alacak. Milliler grup aşamasında ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

2 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 3

ADAY KADRO HEYECANI ARTTI

Son dönemde Türk futbolcuların yükselen performansı, aday kadro konusunda heyecanı artırdı. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın vereceği kararlar şimdiden merak konusu oldu.

3 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 4

KALECİ TERCİHİ GÜNDEMDE

Özellikle kaleci performansları dikkat çekerken, Montella Dünya Kupası elemelerinde Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Muhammed Şengezer ve Mert Günok'u kadroya almıştı.

4 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 5

MERT YERİNE ERSİN!

Gazeteci Doğan Gündoğdu’nun aktardığı bilgiye göre, Montella’nın Mert Günok’u kadrodan çıkarıp yerine Ersin Destanoğlu’nu A Milli Takım’a çağırma ihtimali gündemde bulunuyor.

5 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 6

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Beşiktaş’ın 25 yaşındaki kalecisi, son maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunuyla Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.

6 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 7

MERT GÜNOK YEDEK KALDI

Fenerbahçe’de Ederson’un gerisinde kalan Mert Günok, Brezilyalı kalecinin cezası nedeniyle son hafta oynanan Başakşehir maçında forma şansı buldu.

7 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 8

BERKE ÖZER’İN CEZASI

Lille’de gösterdiği performansla dikkat çeken bir diğer isim Berke Özer ise, geçtiğimiz yıl Bulgaristan maçı öncesi Milli Takım kampını terk ettiği için men cezası almıştı.

8 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 9

HAZIRLIK MAÇLARI OYNANACAK

A Milli Takım, turnuva öncesi Kuzey Makedonya ve Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

9 10
Montella Fenerbahçeli futbolcu yerine Beşiktaşlı yıldızı kadroya alabilir - Resim: 10

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"24 yıl aradan sonra FIFA Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek A Millî Takımımız, turnuva hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

Müsabakalara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak."

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro