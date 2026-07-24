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Newcastle United, orta saha hattını Aladji Bamba transferiyle güçlendirdi. Monaco’dan transfer edilen 20 yaşındaki ön libero, İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

BONSERVİS 41,5 MİLYON EUROYA ÇIKABİLİR

Newcastle’ın transfer için Monaco’ya 35,5 milyon euro garanti bonservis ödeyeceği, bonuslarla birlikte bu rakamın 41,5 milyon euroya kadar yükselebileceği belirtildi.

Sandro Tonali’nin 108 milyon euro karşılığında Tottenham’a transfer olmasının ardından gerçekleştirilen bu hamlenin, İtalyan yıldızın satış bedelinin yaklaşık üçte birine mal olduğu ifade edildi.

TONALİ’NİN FORMASINI DEVRALDI

Aladji Bamba, St. James’ Park’ta 5 yıllık sözleşmeye imza atarken, Sandro Tonali’nin boşalttığı 8 numaralı formayı giyecek.

Genç futbolcu, yaz transfer döneminde Newcastle’ın dördüncü transferi olurken, kulübün toplam bonservis harcaması 130,5 milyon euroya ulaştı.

EDDİE HOWE: GELİŞİMİ ETKİLEYİCİYDİ

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, transfer sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aladji’nin artık Newcastle United oyuncusu olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Orta sahamıza derinlik ve farklı özellikler katacak. Monaco’daki çıkışından bu yana gösterdiği gelişim gerçekten etkileyiciydi. Bu gelişimin üzerine koymasına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz.”

MONACO’DA 25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Monaco A Takımı’nda ilk kez forma giyen Fransız orta saha, geride kalan süreçte Fransız ekibiyle 25 resmi karşılaşmada görev yaptı.